m-a-r-j-a-m

Качественная верстка, удобные сайты на Modx, красивые скрипты jQuery.

Верстаю валидные кроссбраузерные сайты — под IE 8, 7, 6, последние версии Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Макеты резиновые и фиксированные. Нарисованные как в растре, так и в векторе.

Сроки: от 1-го до 3-х дней.

Цена: от 1 до 3-х тыс.

Сайты на MODx

Вы хотите, чтобы пользователи могли добавлять материалы на ваш сайт? Комментировать статьи, голосовать, отправлять вам сообщения? Вы хотите удобную гибкую админку на бесплатной CMS? Вам нужна система Modx!

Сроки: от 1-го до 5-х дней.

Цена: от 1 до 5-х тыс.

Скрипты jQuery

Карусели, прокрутки, всплывающие окна и подсказки, выпадающие меню и многое другое — все для того, чтобы сделать ваш сайт эффектным и удобным.

Графические программы

Хорошо знаю Photoshop и Fireworks. А также Flash (на уровне баннеров).