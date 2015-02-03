m-personal555

HR

Управление HR процессами многопрофильного холдинга: строительныематериалы, производство и сбыт (численность персонала более 500 чел):- Внедрение эффективной системы подбора (Россия),адаптации, оценки и управления развитием персонала (кадровый резерв);- Курирование кадрового делопроизводства, руководствои планирование деятельности сотрудников отдела кадров, разработка

организационной структуры, должностных инструкций, ЛНА, стандартов работы

компании, контроль исполнения; - Взаимодействие с руководителями всех подразделений ифилиалов, синергия персонала компаний, входящих в группу; -- Развитие элементов корпоративной культуры,обеспечивающих командную работу, лояльность персонала, выявление

демонстрируемой и скрытой мотивации, развитие нематериального стимулирования;- Участие в создание EVP, HR-брендинг.