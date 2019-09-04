Здравствуйте! Нужна разработка адаптивного (пк, планшет, телефон) дизайна для landing page. На данном этапе есть бриф на дизайн, готовый маркетенговый анализ и структура лендинга. Все материалы будут предоставлены выбранным кандидатам. Работа будет ...
Команда MoonLight – когда результат выше ожиданий!
Здравствуйте!
Мы работаем в первую очередь не с клиентами и заказчиками, мы работаем с партнером!
Наша команда сочетает в себе большой опыт и профессионализм. Наша главная цель – сделать не просто сайт, а разработать полноценное бизнес решение для реализации ваших задач.
Мы предоставляем следующие услуги:
- Разработка фирменного стиля
- Web и Mobile дизайн
- Разработка сайтов "под ключ"
- Web и Mobile приложения
- Интернет маркетинг
С Уважением, Дмитрий. Руководитель команды Moonlight!
Спасибо;)
- Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт6 лет назад