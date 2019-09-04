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Дмитрий Васюк m00nlight

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Команда MoonLight – когда результат выше ожиданий!

Здравствуйте! 

Мы работаем в первую очередь не с клиентами и заказчиками, мы работаем с партнером! 

Наша команда сочетает в себе большой опыт и профессионализм. Наша главная цель – сделать не просто сайт, а разработать полноценное бизнес решение для реализации ваших задач. 

Мы предоставляем следующие услуги: 

- Разработка фирменного стиля 

- Web и Mobile дизайн 

- Разработка сайтов "под ключ" 

- Web и Mobile приложения 

- Интернет маркетинг 

С Уважением, Дмитрий. Руководитель команды Moonlight! 

Спасибо;)

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