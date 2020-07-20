Удаленная настройка серверов, ОС, ПО
Опыт работы 8 лет.
Установка, настройка Windows (7/8/10), Linux (все дистрибутивы)+установка и настройка как офисного так и домашнего ПО. Настройка локальной сети организаций и предприятий, системное администрирование удаленно и с выездом на офисы (Киев)
Замена запчастей ПК и ноутбуков.
Удаленная настройка серверов, их поддержка. Консультация при выборе сетевого оборудования и его настройка.
Удаленная настройка софта 1С, МЕДОК, дополнительная установка необходимых программ, их настройка.
Обновление, чистка реестров Windows, устранение проблем "ноутбук очень глючит" и пр.
Есть возможность заключить Договор на обслуживание серверов, компьютеров Вашей организации с поддержкой каждого пользователя.