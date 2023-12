Обладаю восьмилетним опытом разработки программных средств по Win32. Выполнял проекты на C, C++, Pascal, Delphi, Visual Basic. Владею технилогиями и API: MFC, ATL, STL, OWL, VCL, ODBC, OpenGL, TWAIN, COM, SMTP, TCP/IP.

Опыт работы с программными продуктами: MS Visual C++, MS Visual Basic, Borland Pascal, Borland Delphi, Borland C++, Borland C++ Builder, MS Visual FoxPro, MS SQL Server, SolidWorks, Unigraphics, AutoCAD, 3D Studio MAX, LabView, P-CAD, Adobe PhotoShop, Adobe Premiere, Macromedia Flash, Microsoft Office, Visio, Rational Rose.

Свободно говорю по английски. Немецкий и французский - читаю/перевожу.