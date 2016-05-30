web-dev - более 6 лет опыт разработки

Здравствуйте! Меня зовут Владислав.

Имею более 6 лет опыта в веб-разработке. Активно использую в проектах новые технологии.

Наиболее сильные знания в:

-Javascript (+ ajax technology)

- JS libs: jQuery, jQuery UI

- html, css

- php, mysql

- CMS: Wordpress, Magento, Joomla, Drupal, OpenCart, ModX

- Twitter Bootstrap; Zurb Foundation

- Adobe Photoshop и Adobe Illustrator

Имею хорошее портфолио