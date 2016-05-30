web-dev - более 6 лет опыт разработки
Здравствуйте! Меня зовут Владислав.
Имею более 6 лет опыта в веб-разработке. Активно использую в проектах новые технологии.
Наиболее сильные знания в:
-Javascript (+ ajax technology)
- JS libs: jQuery, jQuery UI
- html, css
- php, mysql
- CMS: Wordpress, Magento, Joomla, Drupal, OpenCart, ModX
- Twitter Bootstrap; Zurb Foundation
- Adobe Photoshop и Adobe Illustrator
Имею хорошее портфолио
Портфолио
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