Выполняю следующие работы:
-Разработка нового функционала;
-Доработка существующего функционала;
-Внедрение систем на базе 1С;
-Обучение по работе с ПО;
-Сопровождение (обновление, контроль правильности ведения учета в 1С и пр..);
-Перевод с 7.7 на 8.х;
-Интеграция с другими с-ми;
-Распределенные базы;
-Подключение торгового оборудования (сканеры, ТСД, ФР, КА, принтеры этикеток, кассовые сервера);
-Аудит выполнения проектов от имени заказчика (контроль выполнения задач, корректность кода, проф. исполнителя, обоснованность затрат и задач);
Работаю в отраслях:
-Розничная торговля;
-Оптовая торговля;
-Скидочные сервисы
-Туризм;
-Дистрибюция;
-Рекламный рынок;
-Строительство;
Работаю с конфигурациями на 1с 7.7, 1С 8.х:
- Бухгалтерия для Украины;
- Управление торговлей;
- Управление торговым предприятием;
- Управление производственным предприятием;
- Зарплата и управление персооналом;
- Розница;
- Отраслевые решения на базе типовых конфигураций;
Варианты оказания услуг:
- Работы по утвержденному тех. заданию
- Постоянные работы по сопровождению
- Разовые работы
Оплата:
- По договору внедрения/сопровождения (ФЛП 3 группа), Ф1, Ф2.
Преимущества:
- Большой опыт работы с 1С (11 лет);
ОР в проектах: обследование, написание ТЗ, оценка, разработка, внедрение, последующее сопровождение;
сопровождения сложных информационных систем;
- Хорошо разбираюсь в предметной области (бух. учет, нал. учет, упр. учет, ЗП, документооборот)
- Для постоянных клиентов доступен в нерабочее время;
- Сертификаты 7.7 и 8;
- Качество работ, опыт, скорость реакции выше чем у 1С:Франчайзи
Контакты:
Телефон: (044) 227-36-46
Сайт: b-n.kiev.ua