Оказание услуг по внедрению, доработке, сопровождению 1С 8/7.7

Выполняю следующие работы:

-Разработка нового функционала;

-Доработка существующего функционала;

-Внедрение систем на базе 1С;

-Обучение по работе с ПО;

-Сопровождение (обновление, контроль правильности ведения учета в 1С и пр..);

-Перевод с 7.7 на 8.х;

-Интеграция с другими с-ми;

-Распределенные базы;

-Подключение торгового оборудования (сканеры, ТСД, ФР, КА, принтеры этикеток, кассовые сервера);

-Аудит выполнения проектов от имени заказчика (контроль выполнения задач, корректность кода, проф. исполнителя, обоснованность затрат и задач);

Работаю в отраслях:

-Розничная торговля;

-Оптовая торговля;

-Скидочные сервисы

-Туризм;

-Дистрибюция;

-Рекламный рынок;

-Строительство;

Работаю с конфигурациями на 1с 7.7, 1С 8.х:

- Бухгалтерия для Украины;

- Управление торговлей;

- Управление торговым предприятием;

- Управление производственным предприятием;

- Зарплата и управление персооналом;

- Розница;

- Отраслевые решения на базе типовых конфигураций;

Варианты оказания услуг:

- Работы по утвержденному тех. заданию

- Постоянные работы по сопровождению

- Разовые работы

Оплата:

- По договору внедрения/сопровождения (ФЛП 3 группа), Ф1, Ф2.

Преимущества:

- Большой опыт работы с 1С (11 лет);

ОР в проектах: обследование, написание ТЗ, оценка, разработка, внедрение, последующее сопровождение;

сопровождения сложных информационных систем;

- Хорошо разбираюсь в предметной области (бух. учет, нал. учет, упр. учет, ЗП, документооборот)

- Для постоянных клиентов доступен в нерабочее время;

- Сертификаты 7.7 и 8;

- Качество работ, опыт, скорость реакции выше чем у 1С:Франчайзи

Контакты:

Телефон: (044) 227-36-46

Сайт: b-n.kiev.ua