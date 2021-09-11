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Роман Николаев
m1cros
m1cros
23 года
Россия
/
Салават
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер логотипов и другого.
Делаю логотипы всех типов, так-же оформление, баннеры и другое.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Логотип для бренда обуви
27 просмотров
Логотип для кофейни
24 просмотра
Полное оформление + логотип
29 просмотров
Полное оформление + логотип
20 просмотров
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Примеры работ
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