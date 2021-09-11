m1cros

Роман Николаев m1cros

 
23 годаРоссия/Салават
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер логотипов и другого.

Делаю логотипы всех типов, так-же оформление, баннеры и другое.

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