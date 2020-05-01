Ретушер и фотохудожник

Привет!

Я фотограф, художник и фотохудожник, а также ретушер. Создаю красивые кадры и делаю их ещё лучше с помощью программ от Adobe, с которыми знакома уже более 6 лет.

Ещё не так давно начала изучать синемаграфию, это направление ещё принято называть «живые фото». Эти «живые фото» можно создать из любой фотографии, добавив немного фантазии и программных знаний.

Что я делаю:

-Замена фона (предметы, продукты, люди, одежда и тд.)

-Цветокоррекция

-Ретушь (кожа, силуэт)

-Детальная ретушь (полная проработка кожи, добавление «макияжа», beauty-ретушь, убрать/переместить/изменить объект, восстановление старых фото и тд.)

-Фотохудожественные работы (digital-art (создание фотоколлажей), прорисовка фона, добавление объектов, прорисовка света, прорисовка деталей и тд.)

-Синемаграфия (анимированные фотографии)

-Фотосъёмка (неактуально в период карантина)

Если вам интересен любой из этих видов работы — с радостью помогу его выполнить.