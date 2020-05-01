Привет!
Я фотограф, художник и фотохудожник, а также ретушер. Создаю красивые кадры и делаю их ещё лучше с помощью программ от Adobe, с которыми знакома уже более 6 лет.
Ещё не так давно начала изучать синемаграфию, это направление ещё принято называть «живые фото». Эти «живые фото» можно создать из любой фотографии, добавив немного фантазии и программных знаний.
Что я делаю:
-Замена фона (предметы, продукты, люди, одежда и тд.)
-Цветокоррекция
-Ретушь (кожа, силуэт)
-Детальная ретушь (полная проработка кожи, добавление «макияжа», beauty-ретушь, убрать/переместить/изменить объект, восстановление старых фото и тд.)
-Фотохудожественные работы (digital-art (создание фотоколлажей), прорисовка фона, добавление объектов, прорисовка света, прорисовка деталей и тд.)
-Синемаграфия (анимированные фотографии)
-Фотосъёмка (неактуально в период карантина)
Если вам интересен любой из этих видов работы — с радостью помогу его выполнить.
Портфолио
- Цветокоррекция и ретушь60 просмотров
- Цветокоррекция и beauty-ретушь70 просмотров
- Цветокоррекция и ретушь65 просмотров
- Цветокоррекция и ретушь67 просмотров