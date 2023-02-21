Владислав Неліпа m1xxtapem1xxtape
Владислав Нелипа
Кривой Рог, Украина
Опыт: Небольшой опыт
Стажер видеопроизводства
Помощь в видеосъемке и постобработке в Sony Vegas.
Совместная работа с командой по разработке креативных концепций и раскадровок
Проведены исследования и проанализированы данные для разработки стратегий видеоконтента.
Фрилансер графического дизайна
Частный предприниматель
Создание и редактирование визуальных ресурсов с помощью Adobe Photoshop.
Разработаны дизайны постов в соцсетях, маркетинговых материалов и графики для сайта.
Управляемые отношения с клиентами и сроки проекта
Навыки:
Знание Adobe Creative Suite, включая Photoshop, Illustrator и InDesign
Знаком с программным обеспечением для редактирования видео, таким как Sony Vegas и Adobe Premiere Pro.
Опыт управления проектами и совместной работы в команде
Сильные письменные и устные коммуникативные навыки
Рекомендации доступны по запросу.