Фрілансер

Владислав Нелипа

Кривой Рог, Украина

Опыт: Небольшой опыт

Стажер видеопроизводства

Помощь в видеосъемке и постобработке в Sony Vegas.

Совместная работа с командой по разработке креативных концепций и раскадровок

Проведены исследования и проанализированы данные для разработки стратегий видеоконтента.

Фрилансер графического дизайна

Частный предприниматель

Создание и редактирование визуальных ресурсов с помощью Adobe Photoshop.

Разработаны дизайны постов в соцсетях, маркетинговых материалов и графики для сайта.

Управляемые отношения с клиентами и сроки проекта

Навыки:

Знание Adobe Creative Suite, включая Photoshop, Illustrator и InDesign

Знаком с программным обеспечением для редактирования видео, таким как Sony Vegas и Adobe Premiere Pro.

Опыт управления проектами и совместной работы в команде

Сильные письменные и устные коммуникативные навыки

Рекомендации доступны по запросу.