Сертифицированный разработчик Bitrix Framework. Уровень "Базовый".

Работаю с Битриксом более 6 лет: интеграция верстки; написание своих модулей; написание своих компонент; технология "композитный сайт"; почтовые шаблоны; события; агенты; отложенные функции; производительность; поиск на сайте; управление доступом и безопасность.

Аудит скорости сайта. Уменьшение времени отклика страниц.

Подбор оптимального хостинга. Перенос сайта на новый хостинг.

Образование: высшее

2016 – Сдан экзамен «№1 – Интеграция дизайна и настройка платформы». Академия 1С-Битрикс.

Курсы:

2014 – Курс №3. Расширенные технологии и производительность. Академия 1С-Битрикс

2014 – Технология Композитный сайт. 1С-Битрикс

2013 – Разработчик Bitrix Framework. Базовый курс. Академия 1С-Битрикс

2012 – Разработка web-приложений. СПбГПУ