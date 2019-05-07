m4shop

Игорь m4shop

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сертифицированный разработчик Bitrix Framework. Уровень "Базовый".

Работаю с Битриксом более 6 лет: интеграция верстки; написание своих модулей; написание своих компонент; технология "композитный сайт"; почтовые шаблоны; события; агенты; отложенные функции; производительность; поиск на сайте; управление доступом и безопасность. 

Аудит скорости сайта. Уменьшение времени отклика страниц. 

Подбор оптимального хостинга. Перенос сайта на новый хостинг.

Образование: высшее 

2016 – Сдан экзамен «№1 – Интеграция дизайна и настройка платформы». Академия 1С-Битрикс. 

Курсы: 

2014 – Курс №3. Расширенные технологии и производительность. Академия 1С-Битрикс 

2014 – Технология Композитный сайт. 1С-Битрикс 

2013 – Разработчик Bitrix Framework. Базовый курс. Академия 1С-Битрикс 

2012 – Разработка web-приложений. СПбГПУ

БитриксСайт на Битрикс1С-Битрикс
Портфолио