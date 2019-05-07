Работаю с Битриксом более 6 лет: интеграция верстки; написание своих модулей; написание своих компонент; технология "композитный сайт"; почтовые шаблоны; события; агенты; отложенные функции; производительность; поиск на сайте; управление доступом и безопасность.
Аудит скорости сайта. Уменьшение времени отклика страниц.
Подбор оптимального хостинга. Перенос сайта на новый хостинг.
Образование: высшее
2016 – Сдан экзамен «№1 – Интеграция дизайна и настройка платформы». Академия 1С-Битрикс.
Курсы:
2014 – Курс №3. Расширенные технологии и производительность. Академия 1С-Битрикс
2014 – Технология Композитный сайт. 1С-Битрикс
2013 – Разработчик Bitrix Framework. Базовый курс. Академия 1С-Битрикс
2012 – Разработка web-приложений. СПбГПУ
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