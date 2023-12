Digital - агентство M4U | MOST FOR YOU

Digital - агентство M4U | MOST FOR YOU - это талантливая команда специалистов во всем, что связано с программным обеспечением, интернетом, медиа - бизнесом в сфере спорта.

Мы занимаемся:

разработкой программного обеспечения;

управлением собственными интернет-проектами;

брендингом спортивных событий и звезд.

мобильными ПО и сложными веб-приложениями

SMM, контент-маркетингом и маркетингом.

Мы расположены в Санкт - Петербурге, ведем проекты по всей России и в Восточной Европе.