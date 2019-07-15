m4xm4x1me

Александ Семен m4xm4x1me

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • MODX Rev

    В интернет-магазине подключить выбор доставки Boxberry и доставки водителем компании. Доработать функционал с оплатой онлайн. Доработать поиск по фильтрам (бренд, артикул, направление и пр.) Сайт на MODX Rev. более подробное ТЗ ...

    MODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Опенкарт 2.3

    Здравствуйте. Нужно обновить сайт на опенкарт 2.3 до последней версии. Пишите бюджет и сроки. Буду выбирать по цене.  Так же напишите контакты скайп и телеграмм

    Opencart
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вордпресс

    Вносили правки в дизайн – их нужно сверстать, не испортив мобильную версию (адаптивную).   Сайт – https://petrodar.ru  Скрин макета https://yadi.sk/i/GukDAYKZclCeaw На сайте вордпресс – там конструктор содержимого есть. Оптимально сверстать на его блоки. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка страницы

    Нужно сверстать 1 страницу   За основу берём и работаем на фреймворк UIkit (аналог bootstrap)  Пиксель перфект не обезателен. По ширине на весь экран делать будем (100%) Оплата по демонстрации на вашем хостинге.  ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Joomla! 3.9.8

    Добрый день.   www.polyflowers.ru/   Joomla! 3.9.8   J2store   В карточке товара можно указывать только одну материнскую категорию, и товар отображается только в ней.    Если я хочу отобразить товар в еще одной ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
7 баллов
6 лет назад
Верстка страницы
Bootstrap
Заказчик просто исчез после выполнения всех работ, так и не сделав оплату )