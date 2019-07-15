В интернет-магазине подключить выбор доставки Boxberry и доставки водителем компании. Доработать функционал с оплатой онлайн. Доработать поиск по фильтрам (бренд, артикул, направление и пр.) Сайт на MODX Rev. более подробное ТЗ ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно обновить сайт на опенкарт 2.3 до последней версии. Пишите бюджет и сроки. Буду выбирать по цене. Так же напишите контакты скайп и телеграммСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Вносили правки в дизайн – их нужно сверстать, не испортив мобильную версию (адаптивную). Сайт – https://petrodar.ru Скрин макета https://yadi.sk/i/GukDAYKZclCeaw На сайте вордпресс – там конструктор содержимого есть. Оптимально сверстать на его блоки. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать 1 страницу За основу берём и работаем на фреймворк UIkit (аналог bootstrap) Пиксель перфект не обезателен. По ширине на весь экран делать будем (100%) Оплата по демонстрации на вашем хостинге. ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Добрый день. www.polyflowers.ru/ Joomla! 3.9.8 J2store В карточке товара можно указывать только одну материнскую категорию, и товар отображается только в ней. Если я хочу отобразить товар в еще одной ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно клонировать или сделать похожий магазин на вордпресс. Кто работает с вордпресс напишите ваши контакты.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад