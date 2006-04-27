Шукаю роботу онлай, паралельно вчуся в двох закладах, німецькій школі та коледжі, тому працювати можу в 2 половині дня, це мій перший досвід у роботі

Мені 16 років, я вчусь на 2 курсі медичного коледжу, зараз я знаходжуся в Німеччині, вже пів року.

Якщо говорити коротко, то ми з мамою та братами дуже хочемо повернутися, але нам потрібні гроші, якщо намагатися зібрати з виплат, то повернемося ми не раніше весни, саме тому я вирішила допомогати мамі фінансово, хоч якось, щоб якомога швидше повернутися додому