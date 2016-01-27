Разработчик прикладного ПО
ЕСЛИ НЕ В СЕТИ:
Skype: mErlin_sp (Фрилансер. Разработка ПО на заказ.);
ICQ: 687954645.
Здесь всегда отвечу.
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- Программа для проверки на наличие mail.ru агента216 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа. Выполнил все как надо даже раньше указанного срока. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все время на связи и отвечает на все вопросы, мгновенная оплата. Рекомендую
$23
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
Прикладное ПО
2 отзыва
$15/час
от $10от 1 дня
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