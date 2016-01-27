mErlin_sp

Александр Попов mErlin_sp

 
31 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработчик прикладного ПО

ЕСЛИ НЕ В СЕТИ:

Skype: mErlin_sp (Фрилансер. Разработка ПО на заказ.);

ICQ: 687954645.

Здесь всегда отвечу.

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Отзывы заказчиков
spbalexpiter
Алексей 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написание консольной программы
Отличная работа. Выполнил все как надо даже раньше указанного срока. Рекомендую.
Отличный заказчик. Все время на связи и отвечает на все вопросы, мгновенная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
10 баллов
8 лет назад
Win-программка для мэйл ру агент
Спасибо за работу. Рекомендую
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
$15/час
от $10от 1 дня
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