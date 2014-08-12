Web-программист (php, javascript)

Окончен факультет прикладной математики КубГУ с красным дипломом по специализации математик, системный программист.

Опыт работы в web-программировании 6 лет, в программировании 12 лет.

Февраль 2012 г. – июль 2014 г.

ООО «Веб-Вертекс»

Веб-студия по разработке и сопровождению веб-сайтов www.webvertex.ru;

web-программист; написание Javascript-скриптов и PHP-скриптов для обеспечения требуемой функциональности, использование библиотек и технологий jQuery, Ajax, cURL, сервисов сторонних компаний (yandex.ru, bronni.ru), создание плагинов для расширения функциональности CMS TextPattern, ShopCMS, доработка плагинов для CMS Joomla, OpenCart.

Ноябрь 2001 г. – сентябрь 2008 г.

ОАО «Газпром» ООО «Кубаньгазпром» Научно-технический центр

Лаборатория разработки методического обеспечения и наладки оборудования для газодинамических исследований наклонно-горизонтальных скважин

www.gazprom.ru/subsidiaries/list-items/gazprom-transgaz-kuban/;

инженер-программист 1 категории; разработка и сопровождение программ и библиотек для работы со скважинными и устьевыми приборами и считанными с них показаниями датчиков; проектирование, создание и сопровождение базы данных, получаемых от устьевых приборов; разработка и создание комплекса программ для работы с устьевыми приборами по сотовой связи (Borland Delphi 4, 5, 7, 2005; Borland C++ 5.02, Visual С++ 7.0, Visual С++.NET, Visual C#.NET, MS Access XP, MS SQL Server 2000). Участие в конференциях молодых специалистов, получение призовых мест за доклады о проделанной работе.

Февраль 2005 г. – ноябрь 2006 г.

Vignette Deutschland GmbH (ведущий мировой разработчик программного обеспечения для крупных информационных порталов, систем электронной коммерции и систем управления взаимоотношениями (CRM систем)), (немецкий отдел компании Vignette Professional Services); www.vignette.com;

web-программист; разработка сервлетов и скриптов для обеспечения требуемой функциональности web-страниц (Java, Javascript, BEA Weblogic 8.1, Eclipse 3.0, Microsoft SQL Server 2000). Командировки в Германию; премии в виде ноутбука IBM и поездки в Берлин.