Верстка удобных адаптивных сайтов - всегда качественно и в срок. Бэм, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5.

Я новичок на фрилансе, поэтому первым клиентам дарю скидку до 50% в зависимости от сложности проекта.

Услуги:

— верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная;

— верстаю из PSD, Sketch, Figma;

— CSS3/JS анимация сайтов.

Преимущества работы со мной:

— без предоплаты;

— всегда на связи и ни куда не пропадаю;

— любую работу делаю как для себя;

— не беру проекты, которые не смогу закончить.

Гарантия на верстку.

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Связь со мной:

Телеграм: @Master_Jack92

E-mail: [email protected]