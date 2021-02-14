Верстка удобных адаптивных сайтов - всегда качественно и в срок. Бэм, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5.
Я новичок на фрилансе, поэтому первым клиентам дарю скидку до 50% в зависимости от сложности проекта.
Услуги:
— верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная;
— верстаю из PSD, Sketch, Figma;
— CSS3/JS анимация сайтов.
Преимущества работы со мной:
— без предоплаты;
— всегда на связи и ни куда не пропадаю;
— любую работу делаю как для себя;
— не беру проекты, которые не смогу закончить.
Гарантия на верстку.
В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.
Связь со мной:
Телеграм: @Master_Jack92
E-mail: [email protected]
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