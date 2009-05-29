Кондратенко Михаил Аркадиевич
дата рождения: 09.01.1988
семейное положение: не женат.
цель: должность дизайнера по рекламе и оформлению.
образование: 2003-2007 гг., Харьковское художественное училище. Диплом художника-живописца. Присвоена квалификация - младший специалист. С 2007 г., Киевский университет культуры (харьковское отделение), 3-й курс, факультет "дизайн рекламы" (заочное отделение).
опыт работы: 2004-2008гг. - частные заказы, разработка оригинал-макетов для рекламной продукции, разработка логотипов и фирменного стиля, разработка обложек для CD\DVD дисков, брендирование, web-дизайн.
2007-2008гг. - UBC Promo, дизайнер-конструктор, разработка оригинал-макетов для печатной продукции, брендирование.
профессиональные навыки: владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, Adobe Audition, FL Studio.
личные качества: высокая работоспособность, творческий подход к работе, поиск новых дизайнерских решений, настойчивость, умение общаться.
дополнительные качества: владею программами, позволяющими создавать музыкальные сопровождения для сайтов, видео-реклам и аудио-роликов.
портфолио: готов предоставить.
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