визуальный менеджер

Здравствуйте

Меня зовут Мария Крок.

Я визуальный менеджер и режиссёр личного бренда в Instagram, также сертифицированный смм-специалист со стажем работы 2 года

Хочу предложить сотрудничество

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В ведение визуала бренда входит:

-создание визуальной концепции на месяц

-составление референса для аккаунта

-разработка иконок для актуальных сторис

-разработка дизайна и обучение ведению сторис

-техническое задание для фотографа

-монтирование видео и обработка фото

-создание креативов для рекламы

-создание логотипов, визиток, наклеек

-оформление инфо-продуктов

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Моя позиция в работе: визуал должен передавать смысл продукта и вызывать эмоции у клиентов, которые влияют на решение о покупке

Главное индивидуальность и креатив

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Создам для вас уникальный визуал, который будет цеплять на себе взгляды аудитории :star2:

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Мой сайт с работами и прайсом :point_down:

http://mariyacroc.tilda.ws/