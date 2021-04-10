Здравствуйте
Меня зовут Мария Крок.
Я визуальный менеджер и режиссёр личного бренда в Instagram, также сертифицированный смм-специалист со стажем работы 2 года
Хочу предложить сотрудничество
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В ведение визуала бренда входит:
-создание визуальной концепции на месяц
-составление референса для аккаунта
-разработка иконок для актуальных сторис
-разработка дизайна и обучение ведению сторис
-техническое задание для фотографа
-монтирование видео и обработка фото
-создание креативов для рекламы
-создание логотипов, визиток, наклеек
-оформление инфо-продуктов
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Моя позиция в работе: визуал должен передавать смысл продукта и вызывать эмоции у клиентов, которые влияют на решение о покупке
Главное индивидуальность и креатив
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Создам для вас уникальный визуал, который будет цеплять на себе взгляды аудитории :star2:
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Мой сайт с работами и прайсом :point_down: