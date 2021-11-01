m_di_design

Дизайнер интерьера Новосибирск

Доброго времени суток. Меня зовут Милена.

Я - начинающий дизайнер интерьера и ищу проекты для составления портфолио. Выступаю за проектирование комфортного интерьера, который облегчает жизнь и полностью решает ваши задачи. Стили, которые предпочитаю – скандинавский, неоклассика, облеченный лофт, минимализм и современный.

Возможно вам будет интересно получить проект не менее достойного, чем у дизайнеров с портфолио, качества за низкую стоимость.

Работаю по договору в несколько этапов, которые будут проходить согласование с вами: Техническое задание, Планировочное решение, Стилистическое решение, Визуализация, Комплектация, Проектная документация. Пакет документов, которые вы получите в итоге: Договор на дизайн-проект, Техническое задание как приложение к договору в виде альбома, и проектная документация, включающая в себя чертежи(от перепланировки и светильников до расстановки мебели и раскладки напольного покрытия) и изображения (визуализация и стилистическое решение). Вам могу лишь примеры качества документации предоставить, так как на данный момент имею только учебные шаблонные проекты на руках.

С вас потребуется коммуникация, вовлеченность и готовность рассказать о себе.

Минимальный пакет услуг – ТЗ + планировочное решение + стилистическое решение – 500р/м.кв. дополнительно комплектация со сметой – +100р/м.кв. дополнительно визуализация +200р/м.кв. Срок минимального пакета 14 дней при ответах от вас на уточнения в течении суток. В целом, если вы заинтересуетесь, можем провести бесплатную консультацию, пообщаться по поводу проекта онлайн.