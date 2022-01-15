m_elizarova

Ассистент блогера, помощник ведения страницы в социальных сетях. (Instagram)

Привет, меня зовут Мария Я специалист по Продвижению в Инстаграм!

Если у тебя мало времени? Ничего не успеваешь? Делегируй свои поручения мне!!!

• буду отвечать в директ и комментариях• качественно и интересно оформлю твою жизнь в сториз • помогу в написание постов и оформление к ним обложки• займусь массфолловингом, чтобы от клиентов не было отбоя• придумаю и помогу с идеями для активности, и расширения твоего аккаунта

Резюме отправлю в личные сообщения.

Контактные данные:Телеграмм:@Really045Mail: [email protected]