«Есть три ответа на результат дизайна – да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ! «Ничего себе» – это то, к чему надо стремиться».

Начинающий Web Designer с портфолио

Люблю когда красиво и просто. Дизайн – про функционал и комфорт для потенциального клиента. Дизайн – когда все понятно.

Создаю "дружелюбные", привлекательные и минималистичные дизайны.

Я создаю визуально привлекательные, продающие , функциональные проекты.

Выполню ваш заказ быстро и всегда рад коммуникации!

Мое портфолио:

Контакты:

vk.com/m_eroff

telegram: @m_eroff