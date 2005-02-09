«Есть три ответа на результат дизайна – да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ! «Ничего себе» – это то, к чему надо стремиться».
Начинающий Web Designer с портфолио
Люблю когда красиво и просто. Дизайн – про функционал и комфорт для потенциального клиента. Дизайн – когда все понятно.
Создаю "дружелюбные", привлекательные и минималистичные дизайны.
Я создаю визуально привлекательные, продающие, функциональные проекты.
Выполню ваш заказ быстро и всегда рад коммуникации!
Мое портфолио:☀️ https://www.behance.net/997138a1
Контакты:
telegram: @m_eroff
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