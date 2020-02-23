Частный специалист по интернет маркетингу

Здравствуйте, я привлекаю новых клиентов для малого и среднего бизнеса с помощью каналов интернет-маркетинга.

В работе использую продвижение и рекламу в поисковиках, контент-маркетинг. Так же разрабатываю сайты для дальнейшего продвижения.

Считаю, что продвижение невозможно без тесной работы заказчика и исполнителя. Поэтому работая со мной, вы получаете внештатного сотрудника по продвижению, а не просто фрилансера с биржи.

Каждому клиенту составляю бесплатный аудит сайта, анализ ниши и план продвижения.