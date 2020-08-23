Веб-дизайнер, специалист по созданию уникальных сайтов на Тильде.
Опыт работы небольшой, поэтому цены снижены.
Основной упор сейчас делаю на лендинги и небольшие многостраничные сайты/интернет-магазины.
В случае, если сайт нужен самописный или на cms, работаем до 3го пункта и составляем ТЗ для верстальщика.
Этапы работы:
1. Интервью, анализ аудитории и конкурентов, составление ТЗ;
2. Составление структуры и разработка прототипа сайта;
3. Подготовка контента, дизайн макета в Figma;
4. Верстка сайта на Тильде, адаптация под различные устройства;
5. Подключение домена, crm, систем оплаты, первичная настройка seo;
6. Передача сайта, техническая поддержка в течение недели.
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