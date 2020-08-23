Веб-дизайнер, специалист по созданию уникальных сайтов на Тильде.

Опыт работы небольшой, поэтому цены снижены.

Основной упор сейчас делаю на лендинги и небольшие многостраничные сайты/интернет-магазины.

В случае, если сайт нужен самописный или на cms, работаем до 3го пункта и составляем ТЗ для верстальщика.

Этапы работы:

1. Интервью, анализ аудитории и конкурентов, составление ТЗ;

2. Составление структуры и разработка прототипа сайта;

3. Подготовка контента, дизайн макета в Figma;

4. Верстка сайта на Тильде, адаптация под различные устройства;

5. Подключение домена, crm, систем оплаты, первичная настройка seo;

6. Передача сайта, техническая поддержка в течение недели.