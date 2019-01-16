⚑ SEO | SMM | Контекстная реклама. Консультирую бесплатно!

Продвижение сайта:

Ежедневно миллионы пользователей используют просторы Интернета для поиска ответов на свои вопросы, а также для заказа и приобретения всевозможных товаров и услуг, в этом им помогают такие поисковые сервисы как Yandex, Google.

Тысячи Ваших потенциальных клиентов ищут информацию о продукции, но находят не Вас, а Ваших конкурентов. Сотрудничество со мной позволит Вам значительно увеличить прибыль и оставить конкурентов позади.

1. Технический и SEO Аудит - 1-2 дня

2. Составление семантического ядра - 2 дня

3. Оптимизация сайта - 3 дня

4. Продвижение:

- Продвижение вечными ссылками (с ручным отбором доноров)

- Продвижение арендованными ссылками (с ручным отбором доноров)

По бюджету продвижения после проведения аудита, составлю ценовую разбивку для выбора дальнейшего бюджета продвижения.

5. Оптимизация статьей.

6. Настройка контекстной рекламы.

7. Ведение контекстной рекламы.

Контекстная реклама:

Для более эффективного привлечения потенциальных клиентов на сайт, рекомендую использовать контекстную рекламу в комплексе с моим предложением.

Контекстная реклама — это реклама, содержание которой зависит от интересов пользователя.

Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение показывается только тем, кто хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес к тем или иным товарам и услугам, а вы предлагаете им помощь, рассказывая о своих предложениях. По сути, пользователь сам прикладывает усилия, чтобы отыскать ваше рекламное сообщение.

Мои контактные данные:

Почта: [email protected]

Skype: m_romanenko_freelancer

Тел.: +380987961354 (Viber, Telegram, WhatsApp)

[email protected]