m_shemelina

Марина Шемелина m_shemelina

 
34 годаРоссия/Воронеж
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
дизайнер-верстальщик

Последнее место работы - компания САМСОН (www.samsonopt.ru).

Должность: дизайнер-верстальщик.

Срок работы: 2 года.

Обязанности: дизайн упаковки, так же разработка логотипов и концепций новых торговых марок, обработка фото, отрисовка изображений продукции в векторе, предпечатная подготовка макетов.

До этого занималась версткой рекламной продукции: листовки, визитки, сертификаты, баннеры, меню, лайт-боксы и т. д. Общий опыт работы дизайнером - 5 лет.

Дизайн упаковкиОтрисовка изображения
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