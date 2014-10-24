дизайнер-верстальщик

Последнее место работы - компания САМСОН (www.samsonopt.ru).

Должность: дизайнер-верстальщик.

Срок работы: 2 года.

Обязанности: дизайн упаковки, так же разработка логотипов и концепций новых торговых марок, обработка фото, отрисовка изображений продукции в векторе, предпечатная подготовка макетов.

До этого занималась версткой рекламной продукции: листовки, визитки, сертификаты, баннеры, меню, лайт-боксы и т. д. Общий опыт работы дизайнером - 5 лет.