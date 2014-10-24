дизайнер-верстальщик
Последнее место работы - компания САМСОН (www.samsonopt.ru).
Должность: дизайнер-верстальщик.
Срок работы: 2 года.
Обязанности: дизайн упаковки, так же разработка логотипов и концепций новых торговых марок, обработка фото, отрисовка изображений продукции в векторе, предпечатная подготовка макетов.
До этого занималась версткой рекламной продукции: листовки, визитки, сертификаты, баннеры, меню, лайт-боксы и т. д. Общий опыт работы дизайнером - 5 лет.
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Портфолио
- Разработка концепции упаковки155 просмотров
- Верстка упаковки (colorbox)302 просмотра
- Верстка упаковки (colorbox)172 просмотра
- Верстка упаковки (colorbox)178 просмотров
- Верстка упаковки (colorbox)147 просмотров
- Верстка упаковки (colorbox)283 просмотра
- Верстка упаковки (colorbox)191 просмотр
- Реклама119 просмотров
- Корпоративная газета178 просмотров
- Реклама122 просмотра
- Полиграфия138 просмотров
- Полиграфия131 просмотр
Верстка полиграфии
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от $100
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
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Наружная реклама
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от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $500
от 7 дней
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