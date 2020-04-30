Для меня важно качество!
Администратор соц.сетей (ВК,Instagram) + презентации
- Обязанности: написание постов для соц сетей, поиск/создание изображений для постов, публикация постов, сторис, поиск информации в интернете и ее систематизация, общение с аудиторией в директе, комментариях, создание викторин/игр для сторис,
- Личные качества: ·быстрая обучаемость, самоорганизованность. дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, ценю время людей.
- Профессиональные качества: грамотная речь, знание работы в соц сетях, уверенный пользователь ПК, знание программ Word, Excel, PowerPoint; умею находить информацию.
- Техника: наличие смартфона, ноутбука, стабильный выход в интернет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Презентация для вебинара71 просмотр
- Пример "Своя игра"70 просмотров