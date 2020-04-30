m_viktoru

Виктория m_viktoru

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Для меня важно качество!

﻿Администратор соц.сетей (ВК,Instagram) + презентации

  • Обязанности: написание постов для соц сетей, поиск/создание изображений  для постов, публикация постов, сторис, поиск информации в интернете и ее систематизация, общение с аудиторией в директе, комментариях, создание викторин/игр для сторис,
  • Личные качества: ·быстрая обучаемость, самоорганизованность. дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, ценю время людей.
  • Профессиональные качества: грамотная речь, знание работы в соц сетях, уверенный пользователь ПК, знание программ Word, Excel, PowerPoint; умею находить информацию.
  • Техника: наличие смартфона, ноутбука, стабильный выход в интернет.

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