Универсальный Web-разработчик

Здравствуйте. Меня зовут Владислав, студент 4 курса. Целеустремленный, напористый, люблю учится новому. Предпочитаю идти в один шаг с новыми технологиями. Увлекаюсь разработкой сайтов с использованием HTML5, CSS3, PHP7, JS, JQ, Yii, Bootstra, API, SQL, Ajax технологий. Предпочитаю верстать с использованием flex - боксов, что дает большое преимущество над Bootstrap3, делаю код оптимизированным, без лишнего. При разработке бэка использую ООП. Опыт в разработке сайтов больше 2 лет. Есть сайты которые я написал на своем движке с 0. Всегда делаю все до удовлетворительного результата, предпочитаю 100%-ый результат поставленной задачи в установленный строк.