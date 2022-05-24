ma-romanov

Работаю на телевизионных проектах разной степени сложности с 2009 года вкачестве режиссёра монтажа и выпускающего режиссёра.Также имею опыт в качестве режиссера-постановщика (реконструкции, студийныесъемки, реалити).Имею большой опыт в качестве старшего режиссера монтажа: руковожу коллективоммонтажеров и контролирую пост-работу над несколькими разноплановымипроектами одновременно.
Соблюдаю сроки сдачи мастеров, коммуникабелен, люблю работать в коллективе.
Ссылка на несколько работ https://is.gd/2mPmwD
Список проектов:
Пятница
Секретный миллионер
На ножах
На ножах отели
Стройняшки
Наследники
Зов Крови
Тату навсегда
Регина +1
Доктор Бессмертный
Первый канал
На 10 лет моложе
Летучий отряд
СТС
Новая жизнь
Формула красоты
Тв3
Цикл докуреалити про народные праздники 2014 год
Вернувшиеся - режиссёр постановщик, реж монтажа
Врачи
Герои
Россия 2
Основной элемент
Большой скачок
Домашний
Липкин Кулинарный загар
Амедия
Киножурнал Эпизоды
Звезда
Легенды цирка с Эдгардом Запашным
Ю
Спасите моего ребёнка
Рен ТВ
Дело особой важности
Звёздные истории
Независимое расследование с Николаем Николаевым
Смотреть всем
Перец/Че
Есть тема
Эксперименты
Доброе дело
Мужская Работа
Шутники
Рюкзак
Летучий Надзор
Концерты
Россия
Фестиваль художественной гимнастики “Алина” 2015
Россия 2
Полина Гагарина в Крокус сити холл Первый Канал лето 2015 год
Youtube
Пятница с Региной
Летучий надзор
#Хакрак
Мем-батл
Premier
цикл Исповедь
Постановщик:
СТС “Дом мечты” скрипт реалити
Амедия Эпизоды - многокамерные съёмки ведущей и интервью
Перец, РЕН, ТВ3 - реконструкцииParamount Comedy “Чем всё закончилось” - постановщик, многокамерная студийнаясъёмка
Тв3 Вернувшиеся - режиссёр постановщик пилотного выпуска