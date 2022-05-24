ma-romanov

Видеомонтаж

Работаю на телевизионных проектах разной степени сложности с 2009 года вкачестве режиссёра монтажа и выпускающего режиссёра.Также имею опыт в качестве режиссера-постановщика (реконструкции, студийныесъемки, реалити).Имею большой опыт в качестве старшего режиссера монтажа: руковожу коллективоммонтажеров и контролирую пост-работу над несколькими разноплановымипроектами одновременно.

Соблюдаю сроки сдачи мастеров, коммуникабелен, люблю работать в коллективе.

Ссылка на несколько работ https://is.gd/2mPmwD

Список проектов:

Пятница

Секретный миллионер

На ножах

На ножах отели

Стройняшки

Наследники

Зов Крови

Тату навсегда

Регина +1

Доктор Бессмертный

Первый канал

На 10 лет моложе

Летучий отряд

СТС

Новая жизнь

Формула красоты

Тв3

Цикл докуреалити про народные праздники 2014 год

Вернувшиеся - режиссёр постановщик, реж монтажа

Врачи

Герои

Россия 2

Основной элемент

Большой скачок

Домашний

Липкин Кулинарный загар

Амедия

Киножурнал Эпизоды

Звезда

Легенды цирка с Эдгардом Запашным

Ю

Спасите моего ребёнка

Рен ТВ

Дело особой важности

Звёздные истории

Независимое расследование с Николаем Николаевым

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Перец/Че

Есть тема

Эксперименты

Доброе дело

Мужская Работа

Шутники

Рюкзак

Летучий Надзор

Концерты

Россия

Фестиваль художественной гимнастики “Алина” 2015

Россия 2

Полина Гагарина в Крокус сити холл Первый Канал лето 2015 год

Youtube

Пятница с Региной

Летучий надзор

#Хакрак

Мем-батл

Premier

цикл Исповедь

Постановщик:

СТС “Дом мечты” скрипт реалити

Амедия Эпизоды - многокамерные съёмки ведущей и интервью

Перец, РЕН, ТВ3 - реконструкцииParamount Comedy “Чем всё закончилось” - постановщик, многокамерная студийнаясъёмка

Тв3 Вернувшиеся - режиссёр постановщик пилотного выпуска