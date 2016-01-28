Имею большой опыт разнообразной деятельности:

- работы в девелоперской компании ("Северный город", "RBI", "ЮИТ- Санкт-Петербург"). Знаю устройство отдела продаж. Несколько лет руководила отделом продаж, работой с контрагентами.

- работы бизнес аналитиком (спец образования не имею) - ананлизировала бизнесс процесс, оптимизировала, описывала (регламент).

- консультантов ОП по автоматизации дейтельности отдела продаж в 1С (сбор требований, написание ТЗ для IT, участие в тестировании, приемка)

Обучаема, инициативна, готова "нырнуть с головой" в новые направления деятельности (очень люблю делать что-то новое).