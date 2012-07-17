Креативный прогер, дизайнер ищет работу.

Больше 3 лет опыт работы с PHP, JS, MySql, HTML, CSS, ОПП и немного ajax. Есть большой опыт в разработке браузерных онлайн игр.

Пишу скрипты, соблюдая все аспекты безопасности от слива, взлома сайта(защита от различных инъекций, xss атак).

Занимаюсь также дизайном, оформлением и версткой сайтов.

Настраиваю сервера на ОС debian/linux. Устанавлю и настрою Apache, nginx, MySQ, PHP, eAccelerator и iptables и ваша производительность заметно подскочит!

Закрою все дыры на сервере(защита от взлома), чтобы ни один залитый shell php не смог там жить.