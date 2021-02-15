ma_ksn

Мария ma_ksn

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
AR-разработчик

Привет! Я Мария и я могу сделать для тебя интересную и запоминающуюся маску! Авторские маски привлекают новых подписчиков и увеличивают охваты.

Какие маски я делаю?

  • фильтр
  • ретушь/деформация лица
  • надписи/стикеры/веснушки
  • пылинки/зернистость/четкость/глитч/длинная выдержка
  • блики на лице
  • макияж (стреклки/румяна/контуринг/ресницы)
  • эффект kirakira
  • изменение цвета глаз
  • изменение голоса
  • замена фона/окантовка
  • изменение по нажатию, кнопками
  • добавление ползунка регулирования
  • частицы, вылетающие из глаз/рта/головы
  • время/дата
  • статичный текст
  • полароидные рамки
  • цветовая палитра
  • добавление песен и зума
  • рандомайзер
  • добавление готовых 3D объектов (с различных сайтов)
Стоимость от 800р (зависит от сложности)

Время работы 1-3 дня

  • предоставляю инструкцию по выгрузке маски
  • делаю значок маски бесплатно
  • дорабатываем маску в процессе обсуждения
  • остаюсь на связи до полной загрузки маски
  • оплата после тестовой ссылки
  • предоставляю портфолио