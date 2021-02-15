AR-разработчик
Привет! Я Мария и я могу сделать для тебя интересную и запоминающуюся маску! Авторские маски привлекают новых подписчиков и увеличивают охваты.
Какие маски я делаю?
- фильтр
- ретушь/деформация лица
- надписи/стикеры/веснушки
- пылинки/зернистость/четкость/глитч/длинная выдержка
- блики на лице
- макияж (стреклки/румяна/контуринг/ресницы)
- эффект kirakira
- изменение цвета глаз
- изменение голоса
- замена фона/окантовка
- изменение по нажатию, кнопками
- добавление ползунка регулирования
- частицы, вылетающие из глаз/рта/головы
- время/дата
- статичный текст
- полароидные рамки
- цветовая палитра
- добавление песен и зума
- рандомайзер
- добавление готовых 3D объектов (с различных сайтов)
Время работы 1-3 дня
- предоставляю инструкцию по выгрузке маски
- делаю значок маски бесплатно
- дорабатываем маску в процессе обсуждения
- остаюсь на связи до полной загрузки маски
- оплата после тестовой ссылки
- предоставляю портфолио
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