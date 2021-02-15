AR-разработчик

Привет! Я Мария и я могу сделать для тебя интересную и запоминающуюся маску! Авторские маски привлекают новых подписчиков и увеличивают охваты.

Какие маски я делаю?

фильтр

ретушь/деформация лица

надписи/стикеры/веснушки

пылинки/зернистость/четкость/глитч/длинная выдержка

блики на лице

макияж (стреклки/румяна/контуринг/ресницы)

эффект kirakira

изменение цвета глаз

изменение голоса

замена фона/окантовка

изменение по нажатию, кнопками

добавление ползунка регулирования

частицы, вылетающие из глаз/рта/головы

время/дата

статичный текст

полароидные рамки

цветовая палитра

добавление песен и зума

рандомайзер

добавление готовых 3D объектов (с различных сайтов)

Стоимость от 800р (зависит от сложности)

Время работы 1-3 дня