Контент-менеджер Вашего сайта!

"Контент-менеджеры — специалисты, которые отвечают за наполнение веб-сайтов. В их обязанности входит регулярный контроль за новыми и текущими публикациями на сайте, разделами сайта и их содержанием, поиск, подбор и загрузка на сайт свежих текстовых и графических материалов, наполнение каталогов и новостных лент. В зависимости от тематики, профиля и возможностей ресурса, контент-менеджер также может поддерживать работу форума на сайте: отвечать на возникающие вопросы и модерировать публикующуюся пользователями информацию" (с)

Люблю ухаживать за контентом на сайте, приводить к единой стилистике разделы, "подстригать" тексты, украшать изображениями. Сайт — лицо компании в интернете. В моих силах сделать его привлекательным, удобным и информативным для потребителя.

Опыт работы контент-менеджером более 10 лет.

Что делаю:

- наполнение сайта текстово-графической информацией, проверка актуальности уже опубликованных данных;

- написание анонсов и рекламных текстов, рерайт;

- вычитка и корректура предоставляемых данных, обработка изображений;

- взаимодействие и постановка задач дизайнерам;

- баннерообменные программы;

- модерирование и администрирование форума на базе IPB.

Навыки:

- знание основных офисных программ;

- знание Photoshop и основ HTML;

- уверенная навигация в интернет;

- способность качественно выполнять рутинную работу.

Как работаю:

- По предоплате от 50% либо поэтапной оплате.

- По будням с 9:00 до 17:00 по Мск.

- Выходные и праздничные дни — нерабочие.

- Исключения возможны при соответствующем увеличении стоимости.

Оплата:

- ЯД

- WMR

- QIWI

- перевод на банковскую карту/счет

Если у вас нет четких требований, если вы хотите сравнить, как страница (расположение иллюстраций, форматирование текста и т.п.) будет смотреться лучше, в этом случае оплата производится по ставке 10 у.е. в час.