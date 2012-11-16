"Контент-менеджеры — специалисты, которые отвечают за наполнение веб-сайтов. В их обязанности входит регулярный контроль за новыми и текущими публикациями на сайте, разделами сайта и их содержанием, поиск, подбор и загрузка на сайт свежих текстовых и графических материалов, наполнение каталогов и новостных лент. В зависимости от тематики, профиля и возможностей ресурса, контент-менеджер также может поддерживать работу форума на сайте: отвечать на возникающие вопросы и модерировать публикующуюся пользователями информацию" (с)
Люблю ухаживать за контентом на сайте, приводить к единой стилистике разделы, "подстригать" тексты, украшать изображениями. Сайт — лицо компании в интернете. В моих силах сделать его привлекательным, удобным и информативным для потребителя.
Опыт работы контент-менеджером более 10 лет.
Что делаю:
- наполнение сайта текстово-графической информацией, проверка актуальности уже опубликованных данных;
- написание анонсов и рекламных текстов, рерайт;
- вычитка и корректура предоставляемых данных, обработка изображений;
- взаимодействие и постановка задач дизайнерам;
- баннерообменные программы;
- модерирование и администрирование форума на базе IPB.
Навыки:
- знание основных офисных программ;
- знание Photoshop и основ HTML;
- уверенная навигация в интернет;
- способность качественно выполнять рутинную работу.
Как работаю:
- По предоплате от 50% либо поэтапной оплате.
- По будням с 9:00 до 17:00 по Мск.
- Выходные и праздничные дни — нерабочие.
- Исключения возможны при соответствующем увеличении стоимости.
Оплата:
- ЯД
- WMR
- QIWI
- перевод на банковскую карту/счет
Если у вас нет четких требований, если вы хотите сравнить, как страница (расположение иллюстраций, форматирование текста и т.п.) будет смотреться лучше, в этом случае оплата производится по ставке 10 у.е. в час.
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