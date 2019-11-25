Художник.Живопись,Графика,Роспись по ткани,Иллюстрации...РИСУЮ ТОЛЬКО РУКАМИ

РИСУЮ ТОЛЬКО РУКАМИ! Живу в Киеве.Образование:

Львовская Академия Искусств(Художественный текстиль)-1991-1997

Днепропетровское Государственное Художественное Училище(1985-1989)

Ну,и школа художественная №1 в Днепре

Официально работала-2004-2016-ст.преподаватель кафедры рисунка и живописи КНУТД,и репетиторская деятельность в этот же отрезок вре-

мени(подготовка к поступлению в ВУЗы-Академические Рисунок,Живопись и Композиция.

Занимаюсь живописью.

Работаю любыми материалами и в любых техниках живописи(масло,акрил,акварель,гуашь,темпера...)

Графика-карандаш,фломастер,тушь,перо,кисть,мягкие материалы...

Роспись по ткани-все виды Батика+узелковый батик и Свободная Роспись.+гобелен-если будет нужно.

Никогда не берусь за то,что не смогу выполнить .Требовательна к себе.Ответственна.Обещаю Качество,100%индивидуальность и скорость исполнения.Мои плюсы-опыт,знания,индивидуальность и требовательность к себе.