РИСУЮ ТОЛЬКО РУКАМИ! Живу в Киеве.Образование:
Львовская Академия Искусств(Художественный текстиль)-1991-1997
Днепропетровское Государственное Художественное Училище(1985-1989)
Ну,и школа художественная №1 в Днепре
Официально работала-2004-2016-ст.преподаватель кафедры рисунка и живописи КНУТД,и репетиторская деятельность в этот же отрезок вре-
мени(подготовка к поступлению в ВУЗы-Академические Рисунок,Живопись и Композиция.
Занимаюсь живописью.
Работаю любыми материалами и в любых техниках живописи(масло,акрил,акварель,гуашь,темпера...)
Графика-карандаш,фломастер,тушь,перо,кисть,мягкие материалы...
Роспись по ткани-все виды Батика+узелковый батик и Свободная Роспись.+гобелен-если будет нужно.
Никогда не берусь за то,что не смогу выполнить .Требовательна к себе.Ответственна.Обещаю Качество,100%индивидуальность и скорость исполнения.Мои плюсы-опыт,знания,индивидуальность и требовательность к себе.
- Бумага-карандаш,30х40 см.35 просмотров
- Маркер-бумага-30х40 см.45 просмотров
- Цветные карандаши-бумага-30х40 см.29 просмотров
- Холст-акрил-60х8039 просмотров
- Холст-масло-50х60 см.39 просмотров
- Акварель-бумага(30х40 см.)30 просмотров
- Акварель-бумага-30х40 см31 просмотр