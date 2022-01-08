MAAKIER | Услуги видеомонтажа и моушн-дизайна

Меня зовут Кирилл Маркеев, мне 28 лет, я из Южно-Сахалинска. Я бизнесмен, но в свободное время занимаюсь видеомонтажом и моушн-дизайном. Долгое время я занимался SMM на Радио Сова (sovaradio.ru). Там у меня была полная творческая свобода, и я создал множество ярких публикаций и сториз. Также я делаю минималистичные ролики для своей парикмахерской. Если вам нужны современные ролики для рекламы, монтаж видео, или уникальный контент для ваших соцсетей – это ко мне! 