maat_godness

"Если не здесь и не сейчас, какая разница, где и когда?" - тот случай, когда услышанная однажды фраза становится девизом всей жизни...

Доброго Вам времени суток, уважаемые Заказчики и Коллеги!

Начну с неловкого откровения - в области фриланса в целом и на этом сайте, в частности, я в сравнении с гуру и старожилами пока сопливый, беззубый младенец!

Поэтому списком успешно выполненных работ и проектов пока похвастаться не могу.

Но спешу заверить потенциальных заказчиков - свой уже имеющийся профессиональный и жизненный опыт, творческий склад ума, грамотность, самообучаемость, целеустремленность и ответственность в выполнении поставленных задач обязуюсь грамотно использовать в удовлетворении Ваших требовательных аппетитов!

С удовольствием качественно и усердно подойду к выполнению уже привычных и понятных мне задач:

- написание и грамотное оформление дипломов, рефератов и прочих учебных работ;

- переводы любого материала с/на английский язык;

- редактирование, корректировка текстов всякой-разной сложности и содержания;

- написание текстов, статей, новостей, отзывов на сайтах

Все свои запасы креатива, нереализованного "энтузазизма" и динамично пополняющийся объем теоретических знаний рискну использовать в новых для себя направлениях:

- копирайтинг и рерайтинг SEO-статей;

- создание слоганов и названий;

- творчество в стихах и прозе.

P.S.: Гораздо проворней справлюсь со спецификой в таких сферах, как:

- гостиничное хозяйство - теоретическое и практическое руководство;

- внешнеэкономическая деятельность (таможенные и юридические вопросы)

- филология и лингвистика.

И в завершении всем и себе в том чиcле сулю успехов и достижения желаемых целей!