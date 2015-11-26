maat_godness

Доброго Вам времени суток, уважаемые Заказчики и Коллеги!
Начну с неловкого откровения - в области фриланса в целом и на этом сайте, в частности, я в сравнении с гуру и старожилами пока сопливый, беззубый младенец!
Поэтому списком успешно выполненных работ и проектов пока похвастаться не могу.
Но спешу заверить потенциальных заказчиков - свой уже имеющийся профессиональный и жизненный опыт, творческий склад ума, грамотность, самообучаемость, целеустремленность и ответственность в выполнении поставленных задач обязуюсь грамотно использовать в удовлетворении Ваших требовательных аппетитов!
С удовольствием качественно и усердно подойду к выполнению уже привычных и понятных мне задач:
- написание и грамотное оформление дипломов, рефератов и прочих учебных работ;
- переводы любого материала с/на английский язык;
- редактирование, корректировка текстов всякой-разной сложности и содержания;
- написание текстов, статей, новостей, отзывов на сайтах
Все свои запасы креатива, нереализованного "энтузазизма" и динамично пополняющийся объем теоретических знаний рискну использовать в новых для себя направлениях:
- копирайтинг и рерайтинг SEO-статей;
- создание слоганов и названий;
- творчество в стихах и прозе.
P.S.: Гораздо проворней справлюсь со спецификой в таких сферах, как:
- гостиничное хозяйство - теоретическое и практическое руководство;
- внешнеэкономическая деятельность (таможенные и юридические вопросы)
- филология и лингвистика.
И в завершении всем и себе в том чиcле сулю успехов и достижения желаемых целей!