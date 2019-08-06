mabeltate18

Красота, гармония и качество

Свой творческий путь начала с портретов и леттеринга для кафеен. Уже более года работаю в сфере дизайна и полиграфии. Работаю в программах Corel Draw, Illustrator, Photoshop, занимаюсь разработкой и отрисовкой логотипов, разработкой фирменного стиля компаний, рекламной продукцией, обработкой фото и иллюстрациями (ну это больше для себя)) В своей работе всегда стремлюсь к гармонии цвета и композиции, всегда слежу за свежими тенденциями, но свое видение все же важнее, ведь уникальность на этом и строится) Буду рада сотрудничеству и совместному творчеству!