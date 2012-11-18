Выбран данный шаблон http://demo.bossthemes.com/#babystore Какие хотим изменения по шаблону 1. Домен: neverland.by уже выкуплен 2. Дизайн: сайт хотим, чтобы был выполнен в морской теме. Основные цвета: насыщенный синий+ белый. Возможно добавление других цветов на усмотрение дизайнера. Название сайта ...
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
На данный момент есть сайт http://express-zaim.by/ его нужно изменить с помощью купленного шаблона Куплена тема http://the7.dream-demo.com/ (http://the7.dream-demo.com/main/ и http://www.screenr.com/5GnH) Нужна ее настроить следующим образом: 1. В шапке лого, по середине адрес, справа номера телефонов 2. Меню - ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта и его адаптивную верстку. Напишите сроки и стоимость. По функционалу и дизайну будем ориентироваться на сайты http://www.wildberries.ru/ и http://www.zappos.com/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тексты для сайта http://www.td-art.ru/ По оплате 45 руб. за 1000 символов. Желателен опыт написания текстов на данную тематику.Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим качественный копирайтинг для сайта. Примеры страниц на которые нужен текст: http://www.belyterem.com/apple http://www.belyterem.com/apple/macbook-air http://www.belyterem.com/3d-oborudovanie и т.д. Текст должен не только описывать тех. преимущества продукции, но также описать для какого и для каких нужна техника, что с помощью техники можно делать. Объем ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для карточек с товаром нужен текст по 500 символов, тематика парфюмерия. По цене 500 символов - 23 руб. На данный момент 69 товаров, будет еще. Нужен человек, который за эти выходные опишет товар. Для примера одна из карточек http://www.aromalux.by/kategoriya-3/pod-kategoriya-32013-03-11-09-48-59/antonio-banderas-the-secret-dlya-muzhchin-100mlКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен толковый программист для разработки своей собственной cms на php (можете использовать symphony, yii, kohana). Дизайн и верстка админки есть. Проектов много. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Может быть у вас получится прикрутить дизайн админки на уже имеющуюся ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Ищу толкового копирайтера. Плачу 30руб. за 1000 символов без пробелов. Тестовое задание, согласно, которому будет выбран копирайтер для работы по данному сайту. Запросы объективы напрокат объективы в аренду прокат объективов аренда объективов url http://www.photoprokat.by/linzes Объем 700-800 символов. Запросы можно совмещать, т.е. прокат и аренда ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходим контент для сайта по прокату фототехники. Задание в приложении Оплата 30руб. за 1000 символов.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужна верстка сайта. В приложении в формате jpeg страницы сайта. После выбора исполнителя вышлю макеты в psd. Желательна верстка дивами там где это будет возможно. Все стили выносить в css. Стоимость 1 500 руб.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача: Требуется оставить отзыв на Яндекс Маркете по указанному шаблону, оценить отзыв на 5 звезд и поставить по 5 звезд в подробных оценках. Если у вас нету аккаунта на Яндекс Маркете, то его потребуется создать. Требования ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
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