mabonia

Марина mabonia

 
41 годБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видоизменить тему шаблона (лого, цветовая гамма)

    $50

    Выбран данный шаблон http://demo.bossthemes.com/#babystore Какие хотим изменения по шаблону 1. Домен: neverland.by уже выкуплен 2. Дизайн: сайт хотим, чтобы был выполнен в морской теме. Основные цвета: насыщенный синий+ белый. Возможно добавление других цветов на усмотрение дизайнера. Название сайта ...

    Дизайн сайтаHTMLЛоготип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить платный шаблон на wordpress

    $50

    На данный момент есть сайт http://express-zaim.by/ его нужно изменить с помощью купленного шаблона Куплена тема http://the7.dream-demo.com/ (http://the7.dream-demo.com/main/ и http://www.screenr.com/5GnH) Нужна ее настроить следующим образом: 1. В шапке лого, по середине адрес, справа номера телефонов 2. Меню - ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для продукции apple, wacom, 3d оборудования

    Необходим качественный копирайтинг для сайта. Примеры страниц на которые нужен текст: http://www.belyterem.com/apple http://www.belyterem.com/apple/macbook-air http://www.belyterem.com/3d-oborudovanie и т.д. Текст должен не только описывать тех. преимущества продукции, но также описать для какого и для каких нужна техника, что с помощью техники можно делать. Объем ...

    Копирайтинг для сайта
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг для карточек с товаром (парфюмерия)

    Для карточек с товаром нужен текст по 500 символов, тематика парфюмерия. По цене 500 символов - 23 руб. На данный момент 69 товаров, будет еще. Нужен человек, который за эти выходные опишет товар. Для примера одна из карточек http://www.aromalux.by/kategoriya-3/pod-kategoriya-32013-03-11-09-48-59/antonio-banderas-the-secret-dlya-muzhchin-100ml

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание cms на php

    Нужен толковый программист для разработки своей собственной cms на php (можете использовать symphony, yii, kohana). Дизайн и верстка админки есть. Проектов много. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Может быть у вас получится прикрутить дизайн админки на уже имеющуюся ...

    PHPYii
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты для сайта по фотопрокату

    $50

    Ищу толкового копирайтера. Плачу 30руб. за 1000 символов без пробелов. Тестовое задание, согласно, которому будет выбран копирайтер для работы по данному сайту. Запросы объективы напрокат объективы в аренду прокат объективов аренда объективов url http://www.photoprokat.by/linzes Объем 700-800 символов. Запросы можно совмещать, т.е. прокат и аренда ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна верстка сайта

    $50

    Нужна верстка сайта. В приложении в формате jpeg страницы сайта. После выбора исполнителя вышлю макеты в psd. Желательна верстка дивами там где это будет возможно. Все стили выносить в css. Стоимость 1 500 руб.

    Верстка сайтаCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разместить отзыв на Яндекс Маркет с московского ip

    Задача: Требуется оставить отзыв на Яндекс Маркете по указанному шаблону, оценить отзыв на 5 звезд и поставить по 5 звезд в подробных оценках. Если у вас нету аккаунта на Яндекс Маркете, то его потребуется создать. Требования ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать тексты для сайта

    Есть следующие url с запросами http://watersuper.ru/catalog/kotly/list купить котел Объем — до 500 символов http://watersuper.ru/catalog/gazovye-kotly/list газовые котлы газовый котел купить газовый котел цены на газовые котлы отопительные газовые котлы Объем — до 1000 символов http://watersuper.ru/catalog/dvuhkonturnye-kotly/l... двухконторные котлы Объем — до 500 символов За 1000 символов плачу 1 уе. Компания оказывает свои ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
ruzuk
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Видоизменить тему шаблона (лого, цветовая гамма)
Сотрудничество состоялось. Работать было приятно.
Все сделано во время и качественно, очень довольна сотрудничеством
Ответный отзыв
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Магазин по продаже одежды и обуви
Отличный заказчик, четкое задание, понимание конечного результата Рекомендую
Все понравилось
Ответный отзыв
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Копирайтинг для карточек с товаром (парфюмерия)
Хорошо поработали, оплата своевременная, отношение человеческое))
Все понравилось
Ответный отзыв
razlogov
Иван 
39 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Написать тексты для сайта
Хороший клиент. Задания ставит адекватно, с оплатой не тянет.
Пишет оперативно и качественно, очень довольна работой.
Ответный отзыв