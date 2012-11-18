Необходим качественный копирайтинг для сайта. Примеры страниц на которые нужен текст: http://www.belyterem.com/apple http://www.belyterem.com/apple/macbook-air http://www.belyterem.com/3d-oborudovanie и т.д. Текст должен не только описывать тех. преимущества продукции, но также описать для какого и для каких нужна техника, что с помощью техники можно делать. Объем ...