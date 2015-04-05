1) Высшее экономическое образование, магистр с экономической кибернетики;

2) Занимаюсь написанием уникальных курсовых и рефератов, расчетных работ по экономическим дисциплинам;

3) Выполняю контрольные и расчетные работы, а также решение отдельных задач по экономико-математическому моделированию, высшей математике, теории вероятности, статистике и смежным дисциплинам;

4) Есть опыт в копирайтинге/рерайтинге;

5) Есть опыт и базовые знания в HTML-верстке самых простых сайтов и сайтов по шаблону;

6) Желание учится чему-то новому и пробовать себя в разных направлениях.