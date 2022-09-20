Будь осторожен, я именно тот кто тебе нужен! Делаю клёвый дизайн, работаю за идею! Нужно больше? Будет больше и лучше!

﻿﻿✅ Дизайнер  Бесплатно  В лучшем виде!

*Привет! Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер из Оренбурга. Мне 21 год, я молод и полон амбиций, целеустремленный и ответственный. После небольшого перерыва в сфере веб-дизайна я оказался здесь.

Работаю на лучшей бирже в Рунете - Weblancer.net. Люблю свою работу (уже 7 лет)

 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу, телеграмму или дискорду. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

↪ Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!