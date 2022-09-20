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*Привет! Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер из Оренбурга. Мне 21 год, я молод и полон амбиций, целеустремленный и ответственный. После небольшого перерыва в сфере веб-дизайна я оказался здесь.
Работаю на лучшей бирже в Рунете - Weblancer.net. Люблю свою работу (уже 7 лет)
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Я против войны в Украине!