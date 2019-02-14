Решить машину Тьюринга: с новой строки: [i][b]Ty[/b][/i][i][b] [/b] [/i]пробел [i] [/i][b][i]g[/i][i]([/i][i]x[/i][i];[/i][i]y[/i][/b][i][b])[/b] [/i][b] [/b]с новой строки : [b]F(x;y) =(*сумма по i=0 до y) от g(x;i)[/b] с новой строки:[b] Tf-?[/b] с новой строки: *= сигма (знак суммы) снизу ...