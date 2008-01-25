Отличные знания Adob'овских программ (Photoshop, Illustrator, InDesign), QXPress на различных платформах: PC и Mac. Хорошие знания работы с PS- и PDF-файлами, с фотонаборным оборудование (ECRM, AGFA AccuSet 1000). Знаия основ технологии офсетной печати.

Большой опыт работы дизайнером в полиграфии: буклеты, рекламные листовки и плакаты, офсетная упаковка.