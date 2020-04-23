Композитор, битмейкер, аранжировщик

Всем здравствуйте, мне 24 года, я давно занимаюсь музыкой. Я попробовал себя в качестве Dj, звукорежиссера и композитора. Сейчас я занимаюсь написанием музыки для фильмов, рекламы, видеороликов для YouTube, так же работаю в качестве битмейкера для хип-хоп артистов (старой и новой школы) и пишу музыку для исполнителей других жанров (pop, house, deep, techno и другие).

Я был членом джазового оркестра в качестве барабанщика. Я работаю звукорежиссером в студии звукозаписи. Работал диджеем в ночном клубе. Композитор, аранжировщик и битмейкер, работающий под псевдонимом Mack Oll.

Я работаю в FL Studio 12. У меня есть знания об этой программе 10 из 10. Я работаю с Ableton Live 10 Lite, но редко. 5 из 10. Работал в Cakewalk Sonar. 5 из 10 В Davinci Resolve 15 также есть знания.

Мои работы:

https://soundcloud.com/mack-oll/paine

https://soundcloud.com/mack-oll/red-heaven-trailer-song

https://soundcloud.com/mack-oll/mack-oll-apotheosis

https://soundcloud.com/mack-oll/methuselah-original-mix

https://soundcloud.com/mack-oll/limbo-triton-studio-record

https://soundcloud.com/mack-oll