Лучший в своем деле! Монтаж и съемка видео!

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👋 Привет!

Меня зовут Макс и я видеомейкер из Минска. Мне чуть больше 27 лет, женат на прекрасном фотографе

А еще я очень боюсь высоты. Всегда стараюсь сделать всё сразу , но руки у меня только две.

李 Более 3-х лет профессиональной работы в сфере видео!