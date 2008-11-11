mad_dandelion

Образование: СПбГУ, филолог.фак. 1 курс

Языки: английский, французский. Уровень: advanced.

Сертификаты: Международные школы по обучению английскому и французскому языкам (высший балл)

"L'alliance francaise'", VI уровень.

Гос.курсы иностранных языков при СПбГУ (экзамен: отлично)

Качества: Трудолюбие, усидчивость, аккуратность, ответственность.

Есть опыт перевода текстов как с русского, так и на него. А также есть пятилетний опыт общения с native speakers на английском и французском языках.