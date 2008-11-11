mad_dandelion

Вероника Адамкович mad_dandelionmad_dandelion
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Образование: СПбГУ, филолог.фак. 1 курс
Языки: английский, французский. Уровень: advanced.
Сертификаты: Международные школы по обучению английскому и французскому языкам (высший балл)
"L'alliance francaise'", VI уровень.
Гос.курсы иностранных языков при СПбГУ (экзамен: отлично)
Качества: Трудолюбие, усидчивость, аккуратность, ответственность.
Есть опыт перевода текстов как с русского, так и на него. А также есть пятилетний опыт общения с native speakers на английском и французском языках.
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