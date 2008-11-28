РЕЗЮМЕ - Гронин Антон Валерьевич

Дата и место рождения: 21.01.1974, Алма-Ата, Республика Казахстан.

Гражданство: Российская Федерация / Республика Казахстан

Опыт работы:

март 2006 — наст. время: ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть», оперативный сотрудник Департамента по работе с органами государственной власти, переводчик-синхронист, устный синхронный и последовательный перевод, письменный перевод технической, юридической и финансово-экономической документации, участие в оперативных мероприятиях по связям с представителями руководства зарубежных стран, компаний и организаций.

май 2002 — март 2006: ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд., Административное Управление. Главный специалист Отдела переводов, устный синхронный перевод, письменный перевод технической, юридической и финансово-экономической документации.

февраль 2001 – май 2002: Нефтяная Компания «ЮКОС», Альянс ЮКОС – Квернер (Джон Браун). Группа управления проектом Приобского месторождения (Нефтеюганск, Западная Сибирь). Представитель Альянса, переводчик и бизнес-координатор Административного отдела проекта.

ноябрь 2000 – февраль 2001: Корпорация American International Petroleum Corporation (AIPC), проект по разработке месторождения Бегеш, плато Устюрт, Республика Казахстан. Технический переводчик, заместитель бурового супервайзера на проекте.

июль 2000 - ноябрь 2000: Агентство Недвижимости Скотт Холланд Истейтс UK Лтд., Алма-Ата, Казахстан. Личный помощник Президента, переводчик, системный администратор в офисе Агентства.

май 2000 – июль 2000: Вооруженные силы США, Группа инструктажа 82-й Воздушно-десантной бригады сил специального назначения ВС США в составе Объединенных Сил НАТО. Проект Министерства Обороны РК по подготовке антитеррористического батальона «Казбат» и проведения совместных учений «Центразбат 2000» с силами НАТО, Капчагай, Казахстан. Переводчик, координатор, ассистент старшего инструктора.

сентябрь 1998 – май 2000: Агентство Недвижимости Скотт Холланд Истейтс UK Лтд., Алма-Ата, Казахстан. Личный помощник Президента, переводчик, Менеджер по рекламе и развитию бизнеса.

январь 1997 – август 1998: Корпорация ЮНОКАЛ, ЮНОКАЛ Интернешнл Энерджи Венчерс, Хьюстон (США) – Алма-Ата (РК). Технический переводчик-синхронист, системный администратор в офисе Алма-Атинского Представительства компании. Ассистент руководителя Группы полевых исследований и ТЭО проектов.

январь 1996 – январь 1997: Агентство Недвижимости Скотт Холланд Истейтс UK Лтд., Алма-Ата, Казахстан. Личный помощник Президента, переводчик, менеджер по рекламе и развитию бизнеса.

май 1995 – январь 1996: Корпорация Мицуи, Отель и Гольф-Клуб Мицуи-Интерлюкс, Каменка, Казахстан. Переводчик, ассистент Главного инженера, позднее – Менеджер системы питания и обслуживания гостиничного комплекса.

май 1994 – май 1995: Государственный Университет штата Монтана, Бозмен, шт. Монтана, США. Работник службы питания и обслуживания жилого комплекса.

январь 1992 – май 1994: Телерадиокомпания 16-БИТ, Алма-Ата, Казахстан. Переводчик, звукорежиссёр, позднее – Старший менеджер по персоналу и организационному развитию.

Образование:

1981 – 1991: Средняя школа No. 120, Алма-Ата, Казахстан. Углублённое изучение английского языка и физики. Специальный курс по физике, химии, математике и основам технического перевода (английский язык).

1994 – 1995: Государственный Университет штата Монтана, Бозмен, шт. Монтана, США. Очный курс обучения: психология, международные отношения, промышленный технический документооборот, коммуникации, использование компьютерных технологий, деловой английский язык.

1991 – 1996: Казахстанский Государственный Университет мировых языков, Алма-Ата, Казахстан. Факультет международных отношений, кафедра перевода – английский и немецкий языки. Курс технического перевода и основ управления в сфере бизнеса. Диплом переводчика-референта и ассистента руководителя (английский, немецкий язык).

Дополнительные курсы обучения:

авг. – сент. 2005: Университет Херриот-Уотт, Эдинбург, Великобритания. Углублённый курс повышения квалификации для переводчиков-синхронистов в нефтегазовой отрасли.

ноябрь 2004: Университет Роберта Гордона, Абердин, Великобритания. Углублённый курс повышения квалификации для инженеров по добыче газа и проектированию газовых скважин.

май - июль 1998: Учебный центр ЗАО КазахОйл, Алма-Ата, Республика Казахстан. Общий курс повышения квалификации для технических переводчиков в нефтегазовой отрасли.

Дополнительная информация:

Опытный пользователь компьютера (все основные приложения Windows, сервисные программы, стандартные пакеты графического дизайна, базовые системы администрирования сетей, специализированное ПО в области перевода — TRADOS, Multitran, пакет ABBYY), обладаю навыками выживания в экстремальных условиях и начальной военной подготовкой, участвую в программах повышения квалификации переводчиков и пользователей ПК. Знак Отличия за участие в совместных полевых учениях сил НАТО и ВС Республики Казахстан, выдан в 2000 г.

Рекомендации (по требованию):

1) Альянс ЮКОС – Квернер (Джон Браун), от Главного инженера проекта

2) American International Petroleum, от Менеджера по бурению

3) ВС США, Объединенные Силы НАТО, от командира учебной группы

4) Корпорация ЮНОКАЛ, от Директора Представительства

5) ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг – от начальника Отдела переводов

6) ОАО «НК «Роснефть» - от Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»