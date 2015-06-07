madam-elena

Слово — нечто большее, чем простой знак или символ. Это магнит! Оно наполнено идеей, которую оно выражает. Оно живо силой этой идеи.
Роберт Энтони
Я - просто служитель слова. Оно мной управляет, заставляет менять в жизни что-то, совершать поступки, где-то сказать, а где-то промолчать....
Я помогу Вашей Идее войти в жизнь с помощью Слова.
Немного обо мне.Филолог по профессии и призванию. Закончила педагогическое училище, затем Ставропольский государственный университет. За плечами большой опыт работы психологом, учителем, завучем.
Замужем, дети, кошка, попугай...в общем все прелести жизни.
Что считаю важным в своей работе:
- ответственность;
- пунктуальность:
- усидчивость;
- упрямство (всегда всё довожу до конца, не зависимо от того, нравится мне работа или нет)
- творческий подход;
- грамотность;
- креативность;
- отличное чувство юмора
Что умею:
- копирайт;
- рерайт;
- стихи;
- красивые тексты в прозе;
- сценарии;
- поздравления в стихах к любому празднику;
- смс в стихах по любому случаю;
- сказки, стихи, рассказы для детй;
- отзывы;
- комментарии;
- дискуссии;
- мастер-классы
...и многое другое.
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ЛЮБЫЕ ВАШИ ИДЕИ!
Уже много лет являюсь фрилансером. Большой опыт работы на сайтах копирайтенга (Адвего, TextSale.ru). Активный участник сайтов Отзовик и Айреккоменд. Есть своя страничка на Стихи.ру. Активный участник разных форумов на женских, детских сайтах, сайтах о здоровье, строительстве и т.д.
Моё портфолио:
Сайт для родителей.
http://www.knigaskazka.ru/razvlekalka-dlya-detei/interesnoe-v-seti/detyam-radost-roditelyam-nauka.html
Сайт о строительстве и ремонте
Сайт о здоровье и красоте
http://women-fest.ru/kosmetika-i-uhod/narodnaya-kosmetika-dlya-licza.html
Скрытая реклама компании http://otzovik.com/review_490254.htmlhttp://irecommend.ru/content/multfilmy-eto-zdorovo
Скрытая реклама товара
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Отзывы: (книги, фильмы, сайты, продукты питания, игрушки
,детское питание, парфюмерия и т.д.)
http://otzovik.com/review_210927.htmlhttp://otzovik.com/review_1553925.
htmlhttp://irecommend.ru/content/khochesh-spasti-chelovechestvopridumai-schastlivoe-budushchee
http://irecommend.ru/content/zamechatelnoe-sredstvo-ot-prirody
http://irecommend.ru/content/yunym-fantazeram-posvyashchaetsya
Стихи
http://ibolno.ru/blogs/privet-ot-moei-muzy
Рецензии на книги
http://readly.ru/discussion/306/18/
Статьи в своём блоге о детях
http://mymom.ru/blogs/yetot-trudnyi-pervyi-klass
Юмористический рассказ
http://oblichi.ru/note/view/id/2595/com/18053/#comment_18053
БУДУ РАДА ПОРАБОТАТЬ С ВАМИ! МОЁ СЛОВО К ВАШИМ УСЛУГАМ!