madam-elena

Слово — тень дела. Демокрит

Слово — нечто большее, чем простой знак или символ. Это магнит! Оно наполнено идеей, которую оно выражает. Оно живо силой этой идеи.

Роберт Энтони

Я - просто служитель слова. Оно мной управляет, заставляет менять в жизни что-то, совершать поступки, где-то сказать, а где-то промолчать....

Я помогу Вашей Идее войти в жизнь с помощью Слова.

Немного обо мне .Филолог по профессии и призванию. Закончила педагогическое училище, затем Ставропольский государственный университет. За плечами большой опыт работы психологом, учителем, завучем.

Замужем, дети, кошка, попугай...в общем все прелести жизни.

Что считаю важным в своей работе:

- ответственность;

- пунктуальность:

- усидчивость;

- упрямство (всегда всё довожу до конца, не зависимо от того, нравится мне работа или нет)

- творческий подход;

- грамотность;

- креативность;

- отличное чувство юмора

Что умею:

- копирайт;

- рерайт;

- стихи;

- красивые тексты в прозе;

- сценарии;

- поздравления в стихах к любому празднику;

- смс в стихах по любому случаю;

- сказки, стихи, рассказы для детй;

- отзывы;

- комментарии;

- дискуссии;

- мастер-классы

...и многое другое.

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ЛЮБЫЕ ВАШИ ИДЕИ!

Уже много лет являюсь фрилансером. Большой опыт работы на сайтах копирайтенга (Адвего, TextSale.ru). Активный участник сайтов Отзовик и Айреккоменд. Есть своя страничка на Стихи.ру. Активный участник разных форумов на женских, детских сайтах, сайтах о здоровье, строительстве и т.д.

Моё портфолио:

Сайт для родителей.

http://www.knigaskazka.ru/razvlekalka-dlya-detei/interesnoe-v-seti/detyam-radost-roditelyam-nauka.html

Сайт о строительстве и ремонте

http://505sovetov.ru/374/

Сайт о здоровье и красоте

http://women-fest.ru/kosmetika-i-uhod/narodnaya-kosmetika-dlya-licza.html

Скрытая реклама компании http://otzovik.com/review_490254.htmlhttp://irecommend.ru/content/multfilmy-eto-zdorovo

Скрытая реклама товара

http://otzovik.com/review_749693.htmlhttp://otzovik.com/review_486687.htmlhttp://irecommend.ru/content/dobryi-doktor-chernoslivhttp://irecommend.ru/content/detskaya-radost-ot-khaintshttp://irecommend.ru/content/eto-prosto-nakhodka-dlya-mamy

Отзывы: (книги, фильмы, сайты, продукты питания, игрушки

,детское питание, парфюмерия и т.д.)

http://otzovik.com/review_210927.htmlhttp://otzovik.com/review_1553925.

htmlhttp://irecommend.ru/content/khochesh-spasti-chelovechestvopridumai-schastlivoe-budushchee

http://irecommend.ru/content/zamechatelnoe-sredstvo-ot-prirody

http://irecommend.ru/content/yunym-fantazeram-posvyashchaetsya

Стихи

http://ibolno.ru/blogs/privet-ot-moei-muzy

Рецензии на книги

http://readly.ru/discussion/306/18/

Статьи в своём блоге о детях

http://mymom.ru/blogs/yetot-trudnyi-pervyi-klass

Юмористический рассказ

http://oblichi.ru/note/view/id/2595/com/18053/#comment_18053

БУДУ РАДА ПОРАБОТАТЬ С ВАМИ! МОЁ СЛОВО К ВАШИМ УСЛУГАМ!