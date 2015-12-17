madamEzomgo

Ищу постоянного заказчика.

Здравствуйте! Я новичок, но имею опыт создания, администрирования и наполнения сайтов, хорошо юзаю в инете, качественно умею ретайтить и копирайтить, так как всю жизнь занимался частным бизнесом и администрировал собственные сайты. В настоящее время практически постоянно живу в Тае (на пенсии я), поэтому времени у меня вагон, т. к. абсолютно свободен... Ищу постоянного заказчика. Спасибо.