Уважаемые заказчики!

Хочу представиться как копирайтер. Мне уже почти 50 лет, за плечами:

• немалый жизненный опыт,

• ответственная работа,

• трое детей и двое внуков,

• активная жизненная позиция,

• мобильность физическая и интеллектуальная,

• неиссякаемое любопытство к жизни и знаниям,

• хорошее образование , а самое главное - постоянное самообразование,

• неистребимая любовь к книгам,

• регулярное чтение не менее 3-4 книг в неделю,

• пунктуальность и ответственность за дело, замешанные на очень ответственной работе и дворянских корнях,

• хороший слог и неплохая грамотность, полученные, в том числе, и от чтения мировой классики.

Пишу на темы:

• туризм (самая большая любовь – Франция, Париж),

• психология,

• экономика,

• музыка,

• история,

• увлечения,

• дом, досуг,

• воспитание детей и т.д.

В принципе хорошо осваиваю любые темы, кроме технических и спортивных.

Для туристических сайтов предлагаю уникальные авторские фотографии о Париже, как одиночные, так и тематические подборки.