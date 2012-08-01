Уважаемые заказчики!
Хочу представиться как копирайтер. Мне уже почти 50 лет, за плечами:
• немалый жизненный опыт,
• ответственная работа,
• трое детей и двое внуков,
• активная жизненная позиция,
• мобильность физическая и интеллектуальная,
• неиссякаемое любопытство к жизни и знаниям,
• хорошее образование , а самое главное - постоянное самообразование,
• неистребимая любовь к книгам,
• регулярное чтение не менее 3-4 книг в неделю,
• пунктуальность и ответственность за дело, замешанные на очень ответственной работе и дворянских корнях,
• хороший слог и неплохая грамотность, полученные, в том числе, и от чтения мировой классики.
Пишу на темы:
• туризм (самая большая любовь – Франция, Париж),
• психология,
• экономика,
• музыка,
• история,
• увлечения,
• дом, досуг,
• воспитание детей и т.д.
В принципе хорошо осваиваю любые темы, кроме технических и спортивных.
Для туристических сайтов предлагаю уникальные авторские фотографии о Париже, как одиночные, так и тематические подборки.
- Французское умение жить - любовь по-французски149 просмотров