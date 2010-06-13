Сведения об образовании

Высшее образование (специалист), выпускница(2008 г.) факультета романо - германской филологии Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франка

Специальность – французский и английский язык, зарубежная литература

Сведения о языках

Родной язык – украинский

Свободное владение русским языком, а также английским и французским языками на разговорном бытовом, профессиональном уровне

Опыт общения с туристами-иностранцами

Опыт работы

С 2006 года работаю в школе учителем английского языка, а также французского языка. Есть опыт работы в таких специализациях перевода, как художественная, экономическая, медицинская, политическая, юридическая литература, а также техническая документация, инструкции к бытовой и электронной технике. Среднее количество страниц перевода в день – 5-10 страниц А4. Также иметься опыт в исполнении письменных работ (рефератов, докладов, контрольных работ и т.п.). В основном это выполнение персональных, индивидуальных заказов для физических лиц.

Дополнительная информация

Свободное владение ПК, добрые навыки работы с программами MS Office и другим компьютерным обеспечением, высокая скорость печати; неограниченный и постоянный доступ к сети Internet и электронной почте.